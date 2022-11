Juve | preoccupa l’infortunio di Vlahovic

(Di martedì 1 novembre 2022) In casatiene bancodi: l’attaccante sta lavorando per recuperare per l’Inter, ma il rischio è che torni nel 2023 In casa bianconeradi Dusan. Il serbo si è fermato per un problema all’adduttore durante la partita con il Benfica e sta lavorando per tornare in occasione del match contro l’Inter, ma la sicurezza che sia a disposizione, al momento non c’è. con il Mondiale imminente c’è il rischio di rivederlo soltanto nel 2023. Evitare ricadute ora è quanto meno necessario. Lo scrive il Corriere dello Sport. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

In casatiene banco l'infortunio di Vlahovic: l'attaccante sta lavorando per recuperare per l'Inter, ma il rischio è che torni nel 2023 In casa bianconeral'infortunio di Dusan Vlahovic. Il ......una persona defunta oppure dire da un divano quanto siamo forti noi del Milan o noi della... nessuno in qualsiasi settore dello stadio sidi cosa dirà il vicino se canta o grida o salta ...L'indecisione di Sergej Milinkovic-Savic nel firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 con la Lazio sarebbe dovuta al forte interesse della Juventus nei suoi confronti. Come ...La fase a gironi di questa edizione della Champions League 2022-2023 sta per concludersi ed ecco che è giunto il primo verdetto negativo per il calcio italiano. La Juventus, clamorosamente, non è rius ...