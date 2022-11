Il futuro della cucina è nel cuore del carciofo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 novembre 2022) Etica gastronomica, scelte sostenibili, stimoli creativi, differenze generazionali, (non) bisogno di etichette. Ecco i principali temi che sono stati affrontati durante il think tank del tavolo 6 del Gastronomika Festival – “Diventeremo tutti vegetariani? Laè circolare” – moderato da Andrea Cuomo, giornalista de Il Giornale e curatorepagina gastronomica Retrogusto, che ha visto coinvolti diversi protagonistigiovaneitaliana, da chef a giornalisti, da docenti a content creator. Vegetariani in minoranza, attenti alla sostenibilità all’unisono. Il confronto è partito con una domanda: perché scegliere di lavorare quasi esclusivamente con materie prime vegetali? «Perché rendere il vegetale protagonista, come se utilizzassi una proteina animale, è un lavoro di creatività», risponde Sara ...