Rosita Celentano è stata l’ex ragazza di un cantante amatissimo | ecco chi

(Di lunedì 31 ottobre 2022), figlia del grande Adriano, èfidanzata con unidolatrato e. Non immaginerete mai di chi si trattaè una nota attrice e conduttrice, molto stimata, figlia del mitico Adriano e di Claudia Mori. Seguitissima su Instagram, da ben 64 mila followers, li aggiorna costantemente sui progetti di cui si occupa, condividendo anche scatti riguardanti la sua vita di tutti i giorni., come il suo famosissimo papà, tiene molto alle cause che riguardano l’ambiente tant’è che, in uno degli ultimi post, era in compagnia di Andrea Morello, presidente di Sea Shepherd Italia, ente che si occupa di tutelare l’ecosistema e la fauna ...