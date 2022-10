“Pil in aumento dello 0 | 5% nel terzo trimestre” La stima preliminare dell’Istat è migliore rispetto alle attese dell’Upb e di Draghi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lasull’andamento del pil nelsupera le previsioni degli analisti e non conferma il calo atteso dall’Ufficio parlamentare di bilancio. Secondo l’istituto di statistica, il prodotto interno lordo corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è infatti aumentato0,5%alprecedente e del 2,6% in termini tendenziali, dopo il +0,1% del primoe il +1,1 del secondo. Il 19 ottobre l’Upb aveva al contrario puntato su un -0,2% avvertendo che il dato era destinato a peggiorare nel quarto. La stessa Nota di aggiornamento al Def del governoindicava che nel quartol’economia italiana si sarebbe contratta ...