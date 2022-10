(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il Presidentea Repubblica Sergio, in un messaggio inviato al presidente'Associazione di Fondazioni e di Casse diS.p.a. , Francesco Profumo, in occasionea Giornata ...

Globalist.it

Una responsabilità accresciuta - conclude- deve essere percepita dalle banche e dagli altri operatori finanziari in questa direzione: non si farà mai abbastanza per rafforzare la ...Il presidente Sergioha invitato a tenere alta la guardia: 'Non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul Covid. Dobbiamo ancora far uso di responsabilità e precauzione'. 'Partiamo ... Mattarella parla dell’inflazione: “La difesa dei redditi e del risparmio è il nostro compito primario” Mattarella: "La difesa del valore dei redditi e del risparmio contro la crescita dell'inflazione, appare più che mai, un compito primario al quale la Repubblica è tenuta per Costituzione"."La difesa del valore dei redditi e del risparmio contro la crescita dell 'inflazione, dovuta all'impennata del costo dell'energia e degli altri beni di prima necessità, appare più che mai, un compito ...