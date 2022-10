Francesca uccisa da un colpo di fucile nel Casertano | scarcerato 23enne

(Di lunedì 31 ottobre 2022) È statoper mancanza di esigenze cautelari ilmoldavo che il 26 ottobre scorso ha ucciso a Riardo, nel, l’amica 28enneCompagnone con undiesploso, secondo gli investigatori, per errore. La tragedia è avvenuta nella villa della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... la ragazza,dal fidanzato, condannato all'ergastolo. Come al solito grande interpretazione delle sorelle Maria e Loredana Corona, Paolo Ventimiglia, Franco Comparetto,Crivello, ...Dopo la tragica morte diCompagnone , ventottenne di Riardoda un colpo d'arma da fuoco nella serata di mercoledì, la comunità locale, ancora sconvolta dall'accaduto, resta in attesa di risposte da parte ...Dopo la tragica morte di Francesca Compagnone, ventottenne di Riardo uccisa da un colpo d'arma da fuoco nella serata di mercoledì, la comunità locale, ancora ...È stato scarcerato per mancanza di esigenze cautelari il 23enne moldavo che il 26 ottobre scorso ha ucciso a Riardo, nel Casertano, l'amica 28enne Francesca Compagnone con un colpo di fucile esploso p ...