Canone Rai 2023 | tutte le informazioni utili | come richiedere l’esenzione

Leggi su tvzap

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Social.Railenon pagarlo legalmente. Iltv Ordinario riguarda la detenzione nell’ambito familiare (abitazione privata) di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive. Grazie anche alle pressanti richieste dell’Europa, ilTV non si pagherà più all’interno della bolletta elettrica. Ma restano i dubbi sueffettuare i prossimi pagamenti. Tante le ipotesi in campo. Per scoprire cosa accadrà non resta che attendere le direttive del nuovo Governo.Leggi anche –>Rai, dalcambia tutto: anche gli smartphone inclusi nella tassa?Rai, ...