Video Anfield sbalordito quando il vincitore all’89° minuto di Summerville pone fine al record di lunga data dei Reds

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il Liverpool è l'ombra di se stesso. Gli uomini di Jurgen Klopp, che hanno affrontato il Leeds United di Jesse Marsch in difficoltà per la partita di Premier League di sabato sera ad, sarebbero stati perdonati per essersi aspettati di prendere tutti e tre i punti. Tuttavia, a seguito di una prestazione incredibilmente determinata degli Yorkshire Whites, Klopp, insieme al pubblico di, è rimasto scioccato. ALTRO: Jamie Carragher evidenzia il difensore del Liverpool come l'anello debole deicontro il Leeds United Altre storie / Ultime notizie Rodrigo ha aperto le marcature della partita dopo soli cinque minuti a seguito di un errore difensivo di Joe Gomez e Alisson prima che Mo Salah pareggiasse pochi minuti dopo, ma nonostante i precedenti eroici ...