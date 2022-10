Tennis | Atp Basilea | titolo al canadese Auger-Aliassime

(Di domenica 30 ottobre 2022), 30 ott. - (Adnkronos) - Terzodi fila per Felixche, dopo le vittorie negli Atp 250 di Firenze e Anversa, trionfa nell'Atp 500 di(veloce indoor, montepremi 2.135.350 euro). Il 22enne, numero 9 del mondo e terza testa di serie, sconfigge il 19enne danese Holger Rune, numero 25 del ranking Ato, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 40 minuti.

Shapovalov, battuto per la quinta volta in sei finaliin carriera, ha mostrato il meglio del suovario e ispirato nel primo set, completato con ben 21 vincenti. Ma il canadese, comunque ...Per Felix Auger - Aliassime è il quatto titolodella carriera, il terzo consecutivo vinto in tre settimane dopo Firenze e Anversa. Il canadese aveva centrato il primo alloro nel febbraio scorso ...Daniil Medvedev rischia qualcosa nel primo set, ma batte Denis Shapovalov per la quarta volta in sei confronti diretti e conquista il 15mo titolo ...È semplicemente inarrestabile Felix Auger-Aliassime: il canadese sconfigge anche il temibile Holger Rune e succede a Roger Federer nell'albo d'oro dell'ATP 500 di Basilea ...