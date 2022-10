Pagelle Cremonese Udinese | i voti ai protagonisti del match

(Di domenica 30 ottobre 2022) I top e flop e iaidelvalido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23:Ledeideltra, valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Valeri, Duelofeu, Okereke FLOP: Walace, Sernicola:a fine partita L'articolo proviene da Calcio News 24.

...15.00 Napoli - Sassuolo (- tabellino ) 18.00 Lecce - Juventus (- tabellino ) 20.45 Inter - Sampdoria (- tabellino ) Domenica 30 ottobre 12.30 Empoli - Atalanta 15.00...Prima di questo periodo straordinario aveva già punito l'Udinese (con una straordinaria punizione) e la. Tuttosport, nelledella partita di ieri, segna il cambiamento. Più che ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Cremonese Udinese Le pagelle dei protagonisti del match tra Cremonese e Udinese, valido per la 12 ...Inzaghi centra la nona vittoria nelle ultime dieci gare casalinghe e risponde al Napoli. La sua squadra non accusa le fatiche di Champions ...