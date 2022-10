Medvedev-Shapovalov oggi in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Atp Vienna 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022) Daniile Denissi sfideranno nell’ultimo atto del torneo ATP 500 di. L’ex numero uno al mondo nella capitale austriaca sta facendo vedere un livello di tennis al quale ci aveva ben abituato lo scorso anno e che invece è decisamente mancato questa stagione e in particolar modo negli ultimi mesi. Neanche un set ceduto nel corso della settimana contro Basilashvili, Thiem, Sinner e Dimitrov. Al canadese sembra sempre mancare il famoso centesimo per fare l’euro, nell’ultimo mese ha disputato diversi buoni tornei, ma senza mai riuscire a piazzare la ciliegina sulla torta. Chissà che non possa riuscirci da sfavorito. Ci sono cinque precedenti tra i due, con il russo in vantaggio per tre a due e in grado di aggiudicarsi gli ultimi tre in ordine cronologico. Quello più recente risale a un paio ...