Gianfranco Fini | «Sul Pdl errore imperdonabile | avevano ragione Meloni e La Russa Diritti civili? Se ne occupi il Parlamento»

"Ispiratore no, Meloni non ha bisogno di essere ispirata" ma "posso dire che c'è stato chi ha indicato una strada, che poi tocca ai più giovani percorrere". Cosìospite di 'Mezz'ora in più' su Rai 3. "Alla stampa estera - ha aggiunto - ho detto che la realtà italiana della destra era un po' diversa da come veniva loro raccontata, dissi di ...Giorgia Meloni e Ignazio La Russa 'Avevano ragione loro e avevo torto io'. Dopo il silenzio seguito alla vicenda della casa di Montecarlo,torna a parlare a 'Mezz'ora in più' su Rai Tre e così commenta la fondazione di Fratelli d'Italia. L'ex leader di Alleanza Nazionale intervistato da Lucia Annunziata è tornato a ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ..."Giorgia Meloni non ha bisogno di essere ispirata, io ho solo indicato la rotta", dice Gianfranco Fini. Che dà un consiglio al nuovo premier: "Di diritti si occupi il parlamento" ...