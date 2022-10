ilGiornale.it

- 19: le novità in arrivo con il Governo Meloni, multeper chi non si era vaccinato Di recente, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha comunicato che c'è anche ......Draghi con cui venivano multati gli over 50 non in regola con la vaccinazione contro il. ... Possibili multeE tra i provvedimenti del vecchio governo mandati in cantina, potrebbe ... Covid, congelate le multe. Linea soft sulle mascherine I dubbi dei medici sullo stop alla protezione in corsia. Sospensione delle sanzioni: domani la norma in Cdm Normalizzare, ma senza esagerare. Facendo proprio l'invito alla prudenza del presidente Serg ...In questa edizione: Mosca accusa Londra per l'attacco alle navi, Meloni rende omaggio all'Altare della Patria, Covid, Mef valuta sospensione multe ai no vax, CC ucciso a Como, Crosetto: mai più eventi ...