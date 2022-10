Arsenal | Arteta | «Nelson sta maturando | si sta evolvendo»

(Di domenica 30 ottobre 2022) Le parole didopo la vittoria dell’per 5-0 con il Nottingham Forest: «I tifosi trasformano la squadra emotivamente» L’continua a volare in Premier League. I Gunners superano il Nottingham Forest per 5-0 e mantengono la vetta del campionato inglese. Di seguito le parole del tecnico, Mikel. INFORTUNIO SAKA – «È stato preso a calci un paio di volte e non è stato d’aiuto». TIFOSI – «Ci aiutano molto, trasformano la squadra emotivamente soprattutto nei momenti difficili».– «è stato autore di una doppietta, si sta, sta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

