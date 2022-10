Ucciso a colpi di pistola lo storico capo ultrà dell' Inter

sotto casa a Milano ad'arma da fuoco Vittorio Boiocchi , 70 anni, storico capo ultrà dell'Inter. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti intorno alle 19.50 Boiocchi era in via ...Commenta per primo Vittorio Boiocchi, 69 anni, storico capo della Curva Nord (il tifo organizzato dell'Inter) è rimastoquesta sera dopo un agguato sotto casa adi arma da fuoco. L'uomo sarebbe stato raggiunto da tre- al torace e al collo - mentre si trovava in via Fratelli Zanzottera, nella ...Ucciso a Milano lo storico capo ultras dell’Inter Vittorio Boiocchi, di anni 70, vittima di un agguato sotto casa in via Zanzottero a Milano. L’uomo è stato raggiunto in serata da colpi di pistola ed ...Vittorio Boiocchi, pluripregiudicato e capo ultrà dell'Inter, è stato ucciso in una sparatoria in strada a Figino, alla periferia ovest di Milano. L'uomo - che ha trascorso ...