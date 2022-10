Rampage 28 10 2022 The new Embassy

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 29 ottobre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, siamo carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo in quel di Uncasville ed il main event della serata sarà il match con in palio il titolo TNT tra il campione in carica Wardlow e lo sfidante Matt Taven. Stasera combatterà anche Jon Moxley, il campione del mondo della AEW se la vedrà con Matt Menard in un nuovo capitolo dell’eterna sfida tra BCC e JAS. Championship Contenders Match: Jon Moxley vs Matt Menard (3,3 / 5) Per Moxley il match si rivela molto più difficile di quanto poteva sembrare, Matt Menard è riuscito a mettere in difficoltà il campione sfruttando al meglio l’aiuto delle interferenze di Angelo Parker a bordo ring. Tuttavia sappiamo bene che per scalfire Jon Moxley ci vuole molto di più, il campione mondiale della AEW ha preso in mano le redini dell’incontro e si è occupato anche di ...