Calciomercato.com

Commenta per primo L'ex attaccante dell'Inter, Goran, ha parlato a Dazn prima di Inter - Sampdoria anche del ritorno a San Siro di Dejanda rivale sulla panchina blucerchiata.- 'Sappiamo tutti quello che ha dato ...Commenta per primo Quando l'Inter sborsò alla Lazio 4 milioni di euro più la comproprietà diper averlo, Dejanaccolse la notizia con sollievo . Riteneva chiuso il suo ciclo a Roma, aveva lottato molto per cominciare una nuova avventura in nerazzurro. Rinunciò a due milioni ... Pandev: 'Stankovic Non me lo aspettavo da allenatore. Lautaro gioca meglio con Dzeko'