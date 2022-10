«L’Inter non è in vendita» | ma tra le pieghe del bilancio l’ipotesi cessione resta

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ieri l’assemblea degli azionisti delha approvato il. Al di là delle dichiarazioni del presidente Zhang all’indomani della vittoria in Champions – dichiarazioni ribadite ieri davanti agli azionisti – e cioè chenon è in, a sfogliare bene il, in realtà, ladi attualità. Il Giornale scrive: “Quello che più di importante aveva da dire, il presidente l’aveva già detto e qui lo ribadisce: «non è in». Poi però se sfogli la relazione che accompagna il, c’è un passaggio che non solo conferma le ultime indiscrezioni della Reuters su 2 soggetti Usa interessati al(con smentita di Zhang a margine dell’assemblea) ma soprattutto ...