Il Pd “orgoglioso” di Speranza e infatti perde le elezioni

(Di sabato 29 ottobre 2022) Immersi come siamo nel teatro dell’assurdo, diventiamo assuefatti a cose che viceversa dovrebbero suscitarci repulsione. Il Pd, per esempio. Dice: è in crisi. Ma quale. Ma quale crisi. È alla misera politica, umana, etica, estetica. I suoi miti di riferimento sono lo psicologo Foti, condannato a 4 anni per disinvolture a Bibbiano, e che continua a sgorgare, insieme a Nadia Bolognini, ovunque ci siano casi di minori indebitamente sottratti, come a Torino. Poi c’è Mimmo Lucano, quello dell’altro immaginifico metodo, a Riace, già 13 anni e passa in primo grado, 10 e mezzo chiesti dall’accusa in appello. Poi c’è Cesare Battisti, il terrorista che resta vittima anche quando confessa 4 omicidi. Poi ci sono gli zanzarieri come Crisanti, imposto al Senato, cui l’ospedale di Padova ha rifiutato a muso duro le diecimila euro al mese di aspettativa con la seguente motivazione: se qui non fai un ...