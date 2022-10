Eni | profitti record con il gas | in nove mesi quasi 11 miliardi

Conti a gonfie vele, conche mai si erano visti nella contabilità del gruppo petrolifero. 'Nonostante la flessione ... Nel terzo trimestreha conseguito un utile netto adjusted di gruppo ......Affari occhi puntati su, che oggi ha messo in luce un balzo dell'utile del 311% nei primi nove mesi, pur con un risultato negativo in Italia legato al versamento della tassa sugli extra. ...Numeri trimestrali superiori alle attese per Eni, che fra luglio e settembre ha realizzato ricavi della gestione caratteristica per 37,302 miliardi di euro, quasi raddoppiati su base annua. Nei nove m ...Utile netto quadruplicato nel terzo trimestre per il gruppo. Il cfo Gattei: ecco come abbiamo superato l’assenza del gas russo senza aiuti statali. Ricorso contro il prelievo miliardario del 25% sugli ...