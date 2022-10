“È in ospedale” Ida Platano mette in ansia i fan con un video

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 ottobre 2022) Idain. Una notizia che ha messo subito in allarme i fan della dama di Uomini e Donne, la quale ha pubblicato un’eloquente Instagram story. Ovviamente sul web in tanti si sono subito domandati cosa sia potuto succedere all’ex di Riccardo Guarnieri, la quale non ha scritto nulla come didascalia di accompagnamento al filmato. Certamente la preoccupazione è aumentata, anche perché aveva fatto sapere tempo fa di non essere stata in perfette condizioni di salute e quindi avrebbe dovuto farsi visitare per capirne di più. A breve vi diremo cosa ha riferito il sito sulla notizia relativa ad Idain. Durante una delle ultime puntate di UeD, intanto, lei ha esclamato: “Scusa Maria, devo scappare in bagno. Ho un’esigenza, davvero”, ha detto Ida alla padrona di casa. Niente di strano né di male ...