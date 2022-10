Allegri verso l’esonero | ma il sostituto fa rabbrividire i tifosi | ecco chi è

(Di sabato 29 ottobre 2022) La Juventus è intenzionata a sollevaredall’incarico di allenatore, ma il suo successore potrebbe essere un flop annunciato. Ebbene sì. Il matrimonio, il secondo per la verità, tra Massimilianoe la Juventus ha il destino segnato. Dopo l’eliminazione dai gironi di Champions League, la società sembrerebbe indirizzataquesta strada: il, però, fa già storcere il naso ai. LaPresseLa Juventus aveva l’obbligo di vincere all’Estadio da Luz, contro il Benfica, per poter sperare poi nel miracolo: con una vittoria interna all’ultima giornata col Paris Saint-Germain e la non-vittoria dei lusitani col Maccabi, i bianconeri sarebbero approdati agli ottavi. E invece, il 4-3 di Lisbona ha messo fine ad ogni calcolo. E sarebbe potuto essere un passivo molto più pesante, quello ...

Lo scorso anno è stato determinante nella scalatala Serie A della Cremonese con 33 presenze ..., che ne parlò bene già in un'intervista nel 2018, ha ribadito al Via del Mare di star "...Primo a tentare la conclusionela porta bianconera. GALLO 5,5 Gara di grande sacrificio. Si ...6 Ancora tante difficoltà nel gioco. Salvato da Fagioli che, alla prima vera occasione, gli ...Come racconta Gazzetta, ci sarà spazio a partita in corso per Iling-Junior, la sorpresa di Lisbona, e dal primo minuto giocherà anche Soulé ...I bianconeri, reduci dalla cocente sconfitta con il Benfica che ha sancito l'eliminazione dalla Champions, si rituffano sulla Serie A: Allegri si presenta al Via del Mare privo di 10 calciatori ...