?? Al lavoro per la gara con il Frosinone

(Di sabato 29 ottobre 2022) Prosegue la preparazione del Cosenza in vista delladi sabato con il. Anche oggi il gruppo si è ritrovato due volte nella struttura del San Vito Gigi Marulla. Questa mattina seduta dedicata ad esercizi di attivazione di mobilità articolare e coordinazione ed esercitazioni di tattica collettiva in possesso. Nella seduta pomeridiana invece la squadra è stata impegnata in una partita sul manto erboso del Marulla. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano.

