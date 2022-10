Wade Barrett | “Non escludo un mio ritorno sul ring | sono ancora in ottima forma”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 28 ottobre 2022)ha avuto una prima esperienza memorabile in WWE, che lo ha visto vincere la prima stagione di NXT, diventare il leader del Nexus e vincere il titolo.è tornato a NXT nel 2020 e da allora ha ricoperto il ruolo di commentatore, firmando un contratto full-time.non ha più lottato all’interno dello squared circle dopo il suo abbandono della compagnia nel 2016. Durante la trasmissione Out of Character,ha parlato di un suo possibilesul, chiarendo che non esclude di farlo. Le sue parole “Non ho mai escluso di tornare sulun giorno. Non dico che sia in cima alla mia lista di priorità. Non credo che riuscirei ad affrontare il lavoro a tempo pieno, più mentalmente che fisicamente. Penso che il mio ...