Umberto Bossi diffidato dalla Lega | non può usare il simbolo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Laper Salvini premier hail comitato nordista promosso dadall’uso dei simboli del partito. L’amministratore e tesoriere Giulio Centemero ha chiesto al comitato di cessare la promozione tra i propri iscritti. E ha poi inviato una segnalazione al Garante della Privacy su una presunta violazione dei dati degli iscritti. «Caro Fabrizio Cecchetti – si legge in una mail scritta da Centemero al commissario lombardo del partito e divulgata dall’agenzia di stampa Agi -, ti scrivo in qualità di amministratore federale per segnalarti che ho provveduto a inviare diffida a cessare la promozione dell’associazione politica ‘comitato Nord’ nei confronti degli iscritti aper Salvini premier e l’utilizzazione dei simboli e della denominazione del partito. Ho inoltre depositato ...

Con questa lettera, di fatto, dichiara, fondatore della Lega e di questo comitato, un traditore, un dissidente.ha 81 anni. Alla Camera pochi giorni fa, Salvini lo aveva pure ...