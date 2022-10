Putin | «Usare l’atomica? Non avrebbe senso»

ha comunque assicurato che la Russia non ha mai parlato diarmi nucleari e ha invece di nuovo accusato Kiev di avere la tecnologia per creare e potenzialmente far esplodere una "bomba ......integrità territoriale e sicurezza del popolo russo" " Non abbiamo bisogno diun'arma nucleare in Ucraina, non avrebbe senso, né politicamente né militarmente ". Lo ha dichiarato Vladimir...Il capo del Cremlino alza i toni contro l'Occidente, apre a una possibile partecipazione al vertice indonesiano ma il presidente americano fa sapere ...Il segretario alla difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin avverte Mosca: "Se dovesse usare l'arma nucleare in Ucraina ci sarà una risposta ...