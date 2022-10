LIVE Sinner-Medvedev | ATP Vienna 2022 in DIRETTA | serve l’impresa per sperare nelle Finals

(Di venerdì 28 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del secondo quarto di finale dell’ATP 500 ditra Jenniked il russo Daniil. Si fa sul serio nella capitale austriaca con l’attesissimo incontro tra l’altoatesino ed il numero 4 del ranking mondiale. Quarta sfida tra i due, con l’azzurro che cerca la prima vittoria dopo le sconfitte di Marsiglia (2020-2021) e delle ATP2021. Il vincente incrocerà in semifinale uno tra il bulgaro Dimitrov e l’americano Giron. Jannik, ventunenne di San Candido, rientrato nel circuito dopo l’infortunio patito in semifinale a Sofia, arriva a questo appuntamento a margine delle confortanti vittorie sul cileno Garin e ...

Ostacolo "tosto" per Janniknei quarti di finale dell'"Erste Bank Open" , ATP 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.12 ...Il quarto di finale dell'ATP 500 di Vienna tra Jannike Daniil Medvedev sarà il secondo ... OA Sport, come di consueto, vi offrirà la DIRETTAscritta della partita. Buon divertimento e buon ...Ostacolo “tosto” per Jannik Sinner nei quarti di finale dell''Erste Bank Open' , ATP 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...