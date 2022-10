Jessica Morlacchi su Memo Remigi | Mi aspettavo scuse | non menzogne

Leggi Anche Memo Remigi nella bufera, palpeggia in tv: cacciato dalla Rai Per Memo Remigi la bufera non è ancora passata. Una volta scoppiato il caso, con il servizio di 'Striscia la notizia' e la dichiarazione pubblica di Serena ...Remigi palpeggiain diretta. Una scena assurda, che avviene venerdì scorso e che solo poche ore fa è diventata pubblica dopo il tam tam sui giornali e siti. "Non il suo compagno, ma.Memo Remici nel mirino della cantante: "Mi sarei aspettata delle scuse" Queste sono state sicuramente ore davvero complicate per il popolare cantante ...“Prima di ogni altra cosa mi scuso se ho offeso la sensibilità di Jessica Morlacchi e di tutti i telespettatori e telespettatrici. Altresì mi scuso con Serena Bortone e tutta la squadra della trasmiss ...