Il momento nero di Tom Brady

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Che per Tomquesta stagione fosse strana potevamo aspettarcelo dalin cui ha annunciato al mondo il suo ritorno in Nfl a quaranta miseri giorni di distanza dai commossi post d’addio alle armi. Strana, però, raramente è sinonimo di disastrosa. Quello visto fino a questo punto della stagione non è il Tomche abbiamo imparato a conoscere, il superuomo apparentemente immune all’invecchiamento e alle sciagure. I suoi Tampa Bay Buccaneers, solamente due mesi fa considerati all’unanimità fra i favoriti per il Super Bowl, arrancano. Anzi, spariamola grossa finché possiamo: fanno pietà. L’attacco da lui guidato, complici infortuni, ritiri e trasferimenti vari è asettico, spuntato, fastidiosamente inconcludente. Immancabilmente sul podio per punti fatti dal suo avvento in Florida, il reparto offensivo dei Buccaneers ...