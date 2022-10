Frattesi | «Raspadori è una persona splendida | spero che sabato non sia necessario picchiarlo»

Leggi su ilnapolista

La Gazzetta dello Sport intervista Davide, centrocampista del Sassuolo. Romano, classe 1999, ha iniziato con il vivaio della Lazio, per poi passare alla Primavera della Roma nel 2014. Nel 2017 è stato acquistato dal Sassuolo e ha debuttato in Coppa Italia per poi andare in prestito tra Ascoli, Empoli e Monza. Nel 2021 è tornato al Sassuolo e il 21 agosto scorso ha debuttato in Serie A contro il Verona. Racconta di quando ad agosto il Sassuolo è stato sconfitto dal Modena in Coppa Italia. Visse un momento di crisi. «Vedevo la brutta copia di me stesso. Ero stato inguardabile. In ritiro era andato il mio fratello scarso, anzi scarsissimo. C'era stato il forte interessamento della Roma e quando la trattativa non si concretizzò io mollai. Per la prima volta nella mia vita non riuscivo a reagire. Volevo farlo, ma non ero connesso. Un paio di volte il mister mi ...