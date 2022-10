ATP Basilea 2022 | Auger-Aliassime e Alcaraz non sbagliano In semifinale anche Bautista Agut e Rune

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Cala il sipario sui quarti di finale dell’ATP di, venendosi così a formare le due semifinali che si svolgeranno domani. Tutti i pronostici sono stati rispettati, nessuna sorpresa nei quattro match odierni, dove si sono imposti chi partiva avvantaggiato (per qualità, naturalmente) alla vigilia. È il caso, infatti, di Felixche si è sbarazzato in due set di Aleksandr Bublik, 6-2 6-3 che la dice lunga sul match che ha inaugurato il programma odierno: quattro break totali, tutti a favore del canadese che ha mostrato tutta la sua superiorità ai danni del tennista kazako. Lo stesso discorso vale per Carlos, favorito per la conquista del titolo elvetico (se in una interessantissimadovrà vedersela proprio con ...

Giulio Vitali IL TABELLONE DELL'500 DIIl tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022...corsa per le NittoFinals, dovrà testare ancora la caviglia in vista del Masters 1000 di Parigi Bercy, in programma la prossima settimana, ma la vittoria di Felix Auger - Aliassime a, ha ...Tennis, Atp Basilea 2022: i risultati dei quarti di finale, Felix Auger-Aliassime raggiunge Alcaraz in semifinale ...Si ferma ai quarti di finale la corsa dell’idolo di casa, Stan Wawrinka. Lo svizzero è andato vicino a tornare in semifinale nel torneo di casa a distanza di undici anni, ma ha dovuto cedere a Roberto ...