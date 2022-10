Sorpresi con armi e banconote false | denunciati due ragazzi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un 18 napoletano è stato denunciato dalla polizia per porto diod oggetti atti ad offendere, mentre un 16enne, pure lui di Napoli, è stato denunciato per porto abusivo die spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. I due, a bordo di uno scooter, sono stati bloccati ieri notte dagli agenti del Commissariato Decumani: il passeggero era in possesso di una pistola replica modello “Glock“, mentre il conducente di un coltello a farfalla con la lama della lunghezza di 12 centimetri e di duecontraffatte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

