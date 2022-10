Obbligatori i corsi di ideologia russa nelle università Si torna all’indottrinamento sovietico

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Siall’Urss, quando all’bisognava studiare il “Comunismo scientifico”. A partire dal prossimo anno accademico, in tutte le facoltà universitarie russe sarannod’di stato, scrive il sito indipendente Meduza, citando due fonti del Cremlino. Il programma, nota il sito, sarà anche un modo per “ripulire” leda docenti troppo ‘liberal’. Il contenuto dei, sul modello delle lezioni ideologiche impostescuole a sostegno della guerra in Ucraina, è in preparazione sotto la supervisione di Sergei Kiriyenko, primo vice capo dello staff del Cremlino. L’obiettivo è insegnare agli studenti “dove è diretta la Russia e perché”. “L’Occidente è in decadenza, ha sempre odiato la Russia, ma il suo tempo è ...

Rinforzare la propaganda è l'obiettivo primario di Putin che " secondo quanto riporta Meduza " all'università ha introdottod'ideologia di stato per proteggere l'oligarchia dalle ...Così come accadeva nell'Urss, con lo studio del 'Comunismo scientifico', a partire dal prossimo anno accademico in tutte le facoltà universitarie russe sarannodi 'ideologia di ... Russia, media indipendenti: verso lezioni di ideologia obbligatorie all'università Leggi su Sky TG24 l'articolo Russia, media indipendenti: verso lezioni di ideologia obbligatorie all'università ...