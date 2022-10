Lazio-Midtjylland 1-1 al 45' | vantaggio di Isaksen | pareggio di Milinkovic-Savic

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dopo la convincente vittoria di Bergamo contro l'Atalanta e il terzo posto agguantato in Serie A, lasi rituffa nell'Europa League...

Dove vederla Il match di Europa League trasi gioca allo Stadio Olimpico di Roma con fischio d'inizio alle ore 18:45. L'incontro sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky 252, Now ...Sintesi1 - 1 MOVIOLA Comincia la sfida! 5 - Ritmi bassi in ...46' - Felipe Anderson tenta di agganciare il pallone servito da Cancellieri, il brasiliano non ci arriva nel modo giusto e la palla arriva al portiere del Midtjylland. 45' - Due minuti di recupero. 45 ...Alle 18:45 contro il Midtjylland i biancocelesti si giocheranno una buona fetta di qualificazione al passaggio del girone F di Europa League. Dopo la bella vittoria ...