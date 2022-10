Ema | prevista una nuova ondata di Covid a novembre

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dopo mille giorni di pandemia arriva un nuovo allarme dell'Agenzia europea del Farmaco: "Non e' ancora finita, nelle prossime settimane ci sara' unalegata alle nuove sottovarianti di ...

Dopo mille giorni di pandemia arriva un nuovo allarme dell'Agenzia europea del Farmaco: "Non e' ancora finita, nelle prossime settimane ci sara' una nuova ondata legata alle nuove sottovarianti di ...Nelle prossime settimane èuna nuova ondata, avverte l'Il Covid sta continuando a girare: la pandemia non è affatto finita. Anzi, il virus si sta continuando a evolvere e così si stanno diffondendo nuove varianti. Quale sarà la dominante Ce lo dice l’EMA ...La pandemia non è ancora finita e nelle prossime settimane è prevista una nuova ondata di casi Covid legata a nuove sottovarianti di Omicron. Lo ha detto il responsabile della strategia vaccinale dell ...