Calciomercato Lazio | Tare su un terzino ex Milan!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ladi Maurizio Sarri, che ha dato vita ad una prima parte di stagione esaltante, guarda alla prossima sessione di mercato con l’obiettivo di puntellare la rosa. Secondo.com, il direttore sportivo dei biancocelesti: Iglibbe seguendo il profilo di unsinistro ex Milan. Il nome è quello dell’ungherese Milos Kerkez, diciottenne con un recente passato in Italia, che ha già debuttato in nazionale maggiore e, attualmente in forza all’AZ Alkmaar. Il giovane è undi grande intensità e, dotato di una discreta propensione alla fase offensiva ed il gioco raso terra.Milos Kerkez Milan Il talento presto di nuovo in Italia? Si tratta di sole voci al momento ma, la voglia di fornire al mister una ...