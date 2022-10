LIVE Sinner-Garin 6-3 | ATP Vienna 2022 in DIRETTA | un break regala il primo set all’azzurro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-RAMOS-VINOLAS A BASILEA NON PRIMA DELLE 15.00 40-40 Stavolta il nastro respinge il rovescio a Jannik. 30-40 Palla. Ottimo cambio in lungolinea con il dritto dell’azzurro, che vuole subito strappare il servizio all’avversario. 30-30 Splendido rovescio in salto dal centro dell’altoatesino. 30-15 ACE, il terzo. 15-15 In corridoio il tentativo di recupero in allungo di. 0-15 Subito pressione su, che manda out il rovescio. SECONDO SET 6-3SET! Altra prima, ed altra risposta che si ferma in rete. Termina così ilset in favore dell’azzurro. 40-30 SET POINT ...