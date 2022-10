Serie B | giornata 10 | Frosinone e Genoa in vetta

Leggi su 11contro11

(Di martedì 25 ottobre 2022)volano in testa alla classifica nella10 diB sorpassando la Ternana, sconfitta in rimonta proprio dal Grifone. Reggina ancora ko, il Südtirol aggancia la zona playoff battendo il Parma.B,10: Ternana-1-2, Südtirol-Parma 1-0,-Bari 1-0, Brescia-Venezia 1-1, Palermo-Cittadella 0-0 Nel big match diilbatte in rimonta la Ternana per 1-2, sorpassandola inalla classifica. Gli umbri si fermano dopo cinque vittorie consecutive, per i liguri si tratta del quarto successo nelle ultime cinque gare. Vantaggio dei padroni di casa al 44’ con Favilli con un colpo di testa da pochi passi, poi sale in cattedra Coda con una ...