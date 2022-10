Selvaggia Lucarelli | a rischio il posto a Ballando con le stelle

(Di martedì 25 ottobre 2022), anel programma di Milly Carlucci Da anni ormaisiede dietro il bancone dicon le. La giurata di Milly Carlucci da sempre viene riempita di critiche da parte del pubblico a casa, per via dei suoi modi spesso discutibili che ha nei confronti dei concorrenti. Di recente L'articolo proviene da KontroKultura.

ha confessato che la sua partecipazione a Ballando era in forse , ma poi ha accettato e deciso di continuare:vuota il sacco: 'Dato un consiglio a Lorenzo ...contro la Meloni: la giornalista su Twitter ha scritto con la neo premier per essersi recata a bordo L'articolocontro la Meloni per la sua presenza al funerale ...Alex Di Giorgio e Moreno Porcu sono fidanzati Stando a quanto riportato da Selvaggia Lucarelli la verità sarebbe ...Ballando con le stelle, la giurata conferma il rischio di addio: "Ho accettato ma ero in forse" Da anni ormai siede dietro il bancone dei giurati dello ...