Quando i russi si ritireranno sarà possibile cominciare a trattare con Putin | dice Zelensky

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 ottobre 2022) «Per ora posso solo parlare in modo positivo del vostro governo appena insediato, nessuna impressione negativa. Ho avuto una conversazione telefonica con la nuova premier che si è detta chiaramente favorevole alla nostra comune alleanza e mi ha assicurato il suo pieno sostegno per l’Ucraina contro l’aggressione russa». Il presidente Volodymyr, in un’intervista concessa sul Corriere a Lorenzo Cremonesi, parla dei primi contatti con la neo premier italiana Giorgia Meloni. Che,, «è pienamente coinvolta nella discussione a Bruxelles per inviarci un pacchetto di nuovi aiuti militari, mi sembra tutto positivo». Il presidente ucraino racconta del colloquio: «“Volodymyr chiamami Giorgia!” Mi ha risposto dopo che io l’avevo chiamata per nome, è andata proprio così, subito. È stata diretta e personale. Credo che abbiamo costruito un’ottima ...