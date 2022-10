Prega per la tua fi***a Madonna in una chiesa in Sicilia | roba estrema | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Miss Louise Veronica Ciccone, in arte, con la fede e la religione ha avuto da sempre un rapporto molto solido, fatto per il 50% di provocazione commerciale e per l'altro 50% di blasfemia pura. Un esempio? Quanto rivelato, su Instagram, dalla stessa popstar americana, sulla breccia ormai da 40 anni. A 64 anni suonati,non intende mollare di un millimetro sulla sua immagine di bad girl, tutta sesso ed esagerazione. Nelle sue Stories, ricorda un aneddoto vissuto con l'amica artista Miss Me, altra esperta di materiale estremo, durante una vacanza insieme in. "Ricordo quando eravamo in questadi Noto e il prete ha detto che avrebbeto per i tuoi occhi e io ti ho sussurrato: chiedigli dire per la tua f***a. Beh, f******. Ti ho preso il ...