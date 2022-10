Nordio | «La priorità? Una giustizia efficiente che abbia un impatto favorevole sull’economia»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 25 ottobre 2022) La “direzione” assunta dalla ministra Cartabia “nelle riforme era quella giusta”. Lo ha sottolineato il ministro della, Carlo, salutando a via Arenula il capo di gabinetto uscente, Raffaele Piccirillo. «mo avuto proprio in questa sede un incontro molto lungo ed estremamente cordiale con la presidente Cartabia, con la qualemo concordato continuità anche di colloqui», ha ricordato. «Naturalmente, le maggioranze politiche e i programmi governativi cambiano e quindi, come tutti sanno, il nostro cercherà di portare avanti in modo ancora più avanzato queste riforme», ha assicurato il ministro. LEGGI ANCHEtraccia il solco: separazione delle carriere e velocizzazione dei processi Governo, Berlusconi riceve. Il giurista: «Incontro cordiale, ...