Morto in carcere a Foggia | tredici indagati | inchiesta per omicidio Anche un detenuto

ilmattino.it

...Corte d' a ssise di Roma hanno condannato il pusher siriano Abdulaziz Rajab a 14 anni di... I FATTI La famiglia Urbani aveva già perso, nel 2003, un punto di riferimento, il papà Carlo...... così riferiva Francesco Vasta il contenuto della lettera che dalaveva inviato Aristide ... senta le ma la dà una penna Massimo le ha detto dagli la penna quella signora non gli èil ... Matricida morto in carcere a Napoli, detenuto intercettato: «L'ho giustiziato a modo mio» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Ha giocato con 18 squadre in 22 anni, oggi è reduce da due anni nello staff della Nazionale azera e sogna di allenare in Inghilterra: «Sono diventato ricco, ma sono rimasto sempre uguale» ...