Meloni ottiene fiducia alla Camera Priorità del programma | caro - bollette e pace fiscale Netta condanna al fascismo

2022 - 10 - 25 20:42:12 Governofiducia alla Camera Il governola fiducia alla Camera con 235 voti favorevoli e 154 contrari (5 gli astenuti). Il presidente del Consiglio si presenterà domani in Senato alle 13 per ottenere il via libera definitivo ...- Nel suo intervento la neopremier ha ribadito la sua netta condanna del fascismo: 'Sono contro tutti i totalitarismi' ha detto Giorgiache ha promesso meno burocrazia e modifiche al reddito di cittadinanza