Meloni a Camera | confronto franco ma rispettoso | no delegittimazione

Cosi' il presidente del Consiglio, Giorgia, in Aula alla, replicando nel corso del dibattito seguito alle sue dichiarazioni programmatiche. 'Noi citiamo sempre Orban ma l'atteggiamento, ...'La questione della lotta alla mafia non e' un tema di retorica, si affronta con provvedimenti concreti'. Cosi' il presidente del Consiglio, Giorgia, in Aula alla. 'La criminalita' mafiosa - ha sottolineato- si combatte colpendo i proventi dell'attivita' illecita. Si puo' fare in modo che la villa dei boss diventi stazione ...Giorgia Meloni ha pronunciato il discorso di insediamento alla Camera, per il quale alle 19:00 domanderà il voto di fiducia ai deputati di Montecitorio. Un discorso di carattere politico e non tecnico ...La premier in fase di replica alla Camera: "Le donne non hanno nulla da temere". E rispondendo al deputato di Avs sbaglia il cognome e gli dà del tu, ma poi si scusa ...