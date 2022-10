Lucca | cercatore di funghi trovato morto nei boschi della Garfagnana con una ferita alla testa

(Di martedì 25 ottobre 2022) Un anzianodiè statoin un'area boscosa di Barga (), in. L'uomo era a terra, in una strada in località Vetricia - a metà di via del Saltello, che porta dal paese di Renaio al rifugio Govanni SantiVetricia - sul corpo sono stati notati segni di un forte trauma L'articolo proviene da Firenze Post.

L'uomo è stato trovato con un importante trauma cranico. Potrebbe essere undi funghi di 70 ...PIEVE FOSCIANA - I Vigili del fuoco del comando di, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana sono intervenuti giovedì sera alle ore 19,30 nel ... Ildi funghi ha chiesto aiuto ad altre ...Un anziano cercatore di funghi è stato trovato morto in un'area boscosa di Barga (Lucca), in Garfagnana. L'uomo era a terra, in una strada in località Vetricia - a metà di via del Saltello, che porta ...Un uomo, un cercatore di funghi di 71 anni, abitante a Lucca, è stato trovato da un passante in mezzo a un sentiero immerso nella vegetazione boschiva nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.50, ...