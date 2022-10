Lezioni di stile L’abbraccio tra Crosetto e Guerini alla Difesa

(Di martedì 25 ottobre 2022) Un passaggio di consegne tra avversari (non nemici) politici che, nell’alternanza democratica, si susseguonoguida di un ministero della Repubblica. È quello andato in scena a palazzo Baracchini, dove Guidoè subentrato a Lorenzoguida del Ministero della. Una transizione accompagnata dal mutuo rispetto dei due protagonisti, entrambi con un passato politico trascorso tra le fila della Democrazia Cristiana. Dopo oltre un’ora di colloquioha accompagnatosua auto– “in modo irrituale” come sottolinea la nota del ministero – salutandolo con un abbraccio e un applauso, seguito da quello dei dipendenti del Palazzo. Già prima dell’incontro,era stato tra i primi a congratularsi ...

