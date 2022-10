Juventus | questa non ci voleva | l’ufficialità gela tutti

(Di martedì 25 ottobre 2022) La, a poche ore dalla fondamentale gara di Champions League contro il Benfica, ha ricevuto una pessima notizia. Clima di grande apprensione in casa. Stasera, infatti, i bianconeri affronteranno in trasferta il Benfica con un solo risultato a disposizione. Serve una vittoria per mantenere in vita la speranza di qualificarsi agli ottavi di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Non è prevista la diretta televisiva perpartita, ma potrebbe essere disponibile sul sito ... ALLENATORE: Correira da Silva AraujoU19 (4 - 4 - 2) : Scaglia; Turco, Dellavalle, Hujisen, ...Una serata senz'appello: ladi Massimiliano Allegri , impegnatasera alle 21 allo stadio "Da Luz" di Lisbona contro il Benfica , non ha più scelta in Champions League: tre punti o niente ottavi di finale della ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...A quanto pare, Allegri ha potuto notare come la squadra intera (lui compreso) sia in completo pericolo. E questo, è un motivo di spavento.