I 33mila ' No Pago' | basta con l' invio delle armi in Ucraina | aiutate noi

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - Sono, per lo più persone senza lavoro, precari e piccoli negozianti, gli aderenti a ‘Noi non paghiamo le bollette', il movimento che conta ormai comitati in una ventina di regioni che organizzano ogni giorno banchetti e proteste. E uno dei loro quesiti di battaglia è: “Perché lo Stato spende miliardi per comprare leda mandare ine noi siamo abbandonati?”. "Decidiamo le mosse con gli avvocati" Francesco Tramontano di Napoli, 35 anni, laureato in Storia, lavori saltuari, è uno dei leader anche se, spiega in un'intervista all'AGI, “siamo un'organizzazione orizzontale, ben radicata sul territorio, in cui i portavoce cambiano di volta in volta”. Trentatremila è il numero dei sottoscrittori del ‘manifesto' dei ‘Noi non paghiamo', così si definiscono per brevità nel logo giallo e nero affisso in strade e negozi, ...