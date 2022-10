Gressani | ' Forse vi è sfuggito un dettaglio dell' incontro tra Meloni e Macron | lui non sembrava contentissimo'

(Di martedì 25 ottobre 2022) - Il giornalista del Grand Cotinent commenta : 'E una foto molto strana. Nelle dichiarazioni si parla difruttuoso ma il presidente francese non è proprio ...

Campionato Carnico

- Il giornalista del Grand Cotinent commenta : 'E una foto molto strana. Nelle dichiarazioni si parla di incontro fruttuoso ma il presidente francese non è proprio ...... sono in crisi perché da un lato dovrei scrivere entusiasticamente del saggio di Deborah. ... Quei molti " opochi " avevano spianato la strada alla legge 772 del dicembre 1972 che ... Cavazzo da record, conquista 70 punti su 72 Il giornalista del Grand Cotinent commenta : "E una foto molto strana. Nelle dichiarazioni si parla di incontro fruttuoso ma il presidente francese non è proprio contentissimo" ...